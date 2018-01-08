2018-01-08T20:53:07+03:00
Политика

На Украине задержали предполагаемого убийцу правозащитницы Ноздровской

Тело женщины нашли 1 января в реке под Киевом
Дарья ИВАШКИНА
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Правозащитница Ирина Ноздровская. Фото: FacebookПравозащитница Ирина Ноздровская. Фото: Facebook
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В понедельник, 8 января, в МВД Украины сообщили о задержании подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было найдено 1 января в одной из рек Вышгородского района Киевской области.

Как утверждают правоохранители соседнего государства, им удалось полностью воссоздать картину последнего часа жизни юриста. «Поэтому сегодня следователями было принято решение - в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (Украины) был задержан подозреваемый», - говорится в сообщении министерства внутренних дел незалежной, размещенном на официальной странице ведомства в Facebook.

Напомним, Ирина Ноздровская была найдена мертвой в реке под Киевом 1 января. На шее у нее обнаружили раны от ударов ножом. Тогда в Нацполиции незалежной заявили, что рассматривают несколько версий убийства, однако в качестве приоритетного мотива следствие рассматривает профессиональную деятельность правозащитницы.

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