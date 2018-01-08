Умер экс-зять Тимошенко
В понедельник, 8 января, появилась информация о смерти экс-зятя лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Шона Карра. По некоторым данным, музыкант и байкер скончался в Праге. Ему было 49 лет.
Информация о кончине Карра сначала появилась на странице созданной им рок-группы Death Valley Screamers в Facebook. «С тяжелым сердцем должны сообщить о том, что Шон Карр умер в Праге в 10 утра 8 января во сне. Его дочь Чарли была рядом с ним», - говорится в сообщении.
А чуть позднее «коллега» экс-зятя Тимошенко по байкерскому клубу «Падонки» Александр Сирота подтвердил информацию о смерти рокера. «Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый человек и настоящий падонок! RIP», - написал Сирота в Facebook.
Напомним, свадьба Евгении Тимошенко и английского рокера Шона Карра состоялась в 2005 году, однако в марте 2012-го они развелись. А спустя чуть больше года после развода с дочерью лидера «Батькивщины», музыкант женился на британке по имени Мэри Хилл.