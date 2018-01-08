Умер экс-зять Тимошенко

8 Янв. 2018 2018-01-08T21:32:30+03:00

Рок-музыкант и байкер Шон Карр на своей свадьбе с Евгенией Тимошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 8 января, появилась информация о смерти экс-зятя лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Шона Карра. По некоторым данным, музыкант и байкер скончался в Праге. Ему было 49 лет.

Информация о кончине Карра сначала появилась на странице созданной им рок-группы Death Valley Screamers в Facebook. «С тяжелым сердцем должны сообщить о том, что Шон Карр умер в Праге в 10 утра 8 января во сне. Его дочь Чарли была рядом с ним», - говорится в сообщении.

А чуть позднее «коллега» экс-зятя Тимошенко по байкерскому клубу «Падонки» Александр Сирота подтвердил информацию о смерти рокера. «Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый человек и настоящий падонок! RIP», - написал Сирота в Facebook.

Напомним, свадьба Евгении Тимошенко и английского рокера Шона Карра состоялась в 2005 году, однако в марте 2012-го они развелись. А спустя чуть больше года после развода с дочерью лидера «Батькивщины», музыкант женился на британке по имени Мэри Хилл.