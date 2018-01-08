Глава МИД Германии: проблема миграции «разрывает» Евросоюз

8 Янв. 2018 2018-01-08T22:09:29+03:00

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, выступая в понедельник, 8 января, в Брюсселе на конференции по вопросам бюджета ЕС, заявил, что Евросоюз не справляется с преодолением миграционного кризиса, который начался в 2015 году. По его словам, эта проблема «разрывает» сообщество.

«С проблемой массовой миграции людей, бегущих от войны или просто находящихся в поисках лучшей доли, мы с трудом справляемся. Порой кажется, что она разрывает Европейский союз», - цитирует немецкого дипломата ТАСС.

При этом глава МИД ФРГ призвал все европейские страны преодолеть разногласия, чтобы сохранить позиции Евросоюза на международной арене. «Мы в следующие годы должны преодолеть внутренние разногласия и сделать ЕС крупным международным игроком», - сказал Зигмар Габриэль.

Кстати, ранее в январе министр иностранных дел ФРГ выразил мнение, что США, Россия и Китай «не ценят Европейский союз», а точнее «презирают» его.