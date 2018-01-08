Пентагон: использованные для атаки на Хмеймим дроны «легко доступны» на открытом рынке

8 Янв. 2018 2018-01-08T22:57:16+03:00

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Пентагон прокомментировал заявление Минобороны РФ о том, что дроны, которые террористы использовали для атаки на российские военные объекты в Сирии, были получены боевиками от страны с высоким развитием технологий.

Как заверил официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, примененные для атаки устройства и технологии «легко доступны» на открытом рынке. «Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"). Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», - приводит слова представителя Пентагона РИА Новости.

Напомним, ранее в понедельник министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января террористы попытались с помощью беспилотников атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе. Однако российским военным удалось успешно отразить атаку.