СМИ сообщают о запросе Минфина США в Конгресс о повышении лимита госдолга

8 Янв. 2018 2018-01-09T00:29:05+03:00

Стивет Мнучин обратился в понедельник за поддержкой к республиканцам

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Министр финансов США Стивен Мнучин просит Конгресс повысить лимит государственного долга до 28 февраля. Он обратился в поенедельник за поддержкой к лидерам республиканцев.

В прошлом году Мнучин заверил, что будет использовать специальные меры, которые позволять финансировать работу правительства до января. Он также предупреждал, что намерен просить о повышении лимита то того, как государство столкнется с потенциальным дефолтом, пишет издание Bloomberg .

Напомним, в сентябре 2017 года госдолг страны впервые в истории превысил отметку в20 триллионов долларов. Президент Дональд Трамп согласился подписать закон, который позволил возобновить процесс заимствования средств. На эту уступку конгрессменам он пошел в обмен на быстрое выделение средств регионам, пострадавшим от шторма «Харви» .

На данный момент размер государтсвенного долга Соединенных Штатов составляет 20,5 трилиона долларов, что превышает ВВП страны.