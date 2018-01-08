В 2017 году инфляция в Венесуэле превысила две с половиной тысячи процентов

8 Янв. 2018 2018-01-08T23:55:15+03:00

В новом году оппозиция ожидает накопленной инфляции в 14 тысяч процентов

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По итогам ушедшего 2017 года инфляция в Венесуэле составила 2616% . Таким образом, это единственная страна в мире, где существует гиперинфляция.

По данным комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны, только в декабре в Венесуэле цены выросли на 85%.

"Если призывы парламента будут проигнорированы, то в 2018 году мы придем к 14 000% гиперинфляции, не будет ресурсов для того, чтобы купить хоть что-нибудь, а народ будет зависеть от правительства, у которого тоже недостаточно средств, чтобы прокормить 30 миллионов", - считает член комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

Он отметил, что причиной гиперинфляции стало печатание денег Центральным банком Венесуэлы, чтобы финансировать работу правительства, передает Тwitter Национальной Ассамблеи.

Отметим, что в декабре оппозиционное большинство в парламенте сообщало, что уровень инфляции в Венесуэле по итогам 11 месяцев 2017 года превысил 1300%, а к концу года составит 2000-2100%.