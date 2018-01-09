В Нью-Йорке не меннее 14 человек пострадали при пожаре в жилом доме

9 Янв. 2018 2018-01-09T01:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожарные Нью-Йорка продолжают бороться с пожаром в жилом многоквартирном доме на севере Манхэттена по улице Риверсайд-драйв. Об этом сообщает пресс-служба местного управления пожарной охраны.

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на севере Манхэттена.Возгорание произошло на втором этаже здания

Известно, что не менее 14 человек получили травмы и ожоги, не опасные для жизни. В управлении отметили, что возгорание, скорее всего , началось на втором этаже. Здание также не получило серьезных повреждений от огня, пишет пресс-служба в официальном Тwitter.

Пожар в жилом многоквартирном доме на Риверсайд-драйвФото: СОЦСЕТИ

Ранее соощалось, что Нью-Йорке загорелся небоскреб Trump Tower. Возгорание произошло в 68-этажном здании на Пятой авеню. А чуть позднее появилась информация, что пожар вспыхнул в системе вентиляции. Эвакуации людей из здания не было. Известно о двух пострадавших.