В Москве при ДТП снова задержали участника «гонок на Gelandewagen»

9 Янв. 2018 2018-01-09T02:12:20+03:00

Молодой человек предоставил документы иностранного государства, но не смог доказать законность своего пребывания в РФ

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Московская полиция задержала одного из участников «гонок на Gelandewagen». Лишенный прав молодой человек стал участником ДТП на Профсоюзной улице. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 8 января вечером возле дома 66 столкнулись две иномарки. Обе машины получили повреждения. Наряд ДПС вызвали сами водители. Один из них предъявил паспорт и права, выданные одной из стран ближнего зарубежья.

«При этом, документы о законности пребывания на территории России мужчиной предъявлены не были. При отождествлении личности водителя у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные», - цитирует Волк пресс-служба МВД.

Сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников "гонок на Гелендвагене" в мае 2016 года. По некоторым данным, речь идет об Абдувахобе Маджидове.На него заведено административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, лишенным прав".