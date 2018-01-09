2018-01-09T02:44:42+03:00
В мире

Румынские венгры требуют автономии для Трансильвании

Лидеры трех партий приняли совместное заявление
Юлия ДИВЕЕВА
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В Румынии венгры требуют автономии для ТрансильванииВ Румынии венгры требуют автономии для ТрансильванииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Политические партии этнических Венгров в Румынии потребовали автономии для Трансильвании и особого статуса для региона Парциум. В понедельник совместное заявление приняли лидеры "Демократического союза венгров Румынии", Гражданской венгерской партии и Народной венгерской партии.

Венгерские партийные лидеры потребовали региональной автономии для венгров из секуйского края, административной автономии для населенных пунктов, где преобладает венгерское население, и культурной автономии для всех венгров Румынии, передает агентство Agerpress.

Лидеры партий выступили за отдельный руководящий орган для региона, законы и статус венгерского языка равный с румынским. Все это потребует внесения изменений в Конституцию Румынии.

Секуи – национальное меньшинство в Трансильвании, близкое этнически к венграм. До 1918 года Трансильвания была составной часть Австро-Венгерской империи, сейчас там проживают примерно 1,3 миллиона венгров, или 6,5% населения Румынии.

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