Румынские венгры требуют автономии для Трансильвании

9 Янв. 2018 2018-01-09T02:44:42+03:00

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Политические партии этнических Венгров в Румынии потребовали автономии для Трансильвании и особого статуса для региона Парциум. В понедельник совместное заявление приняли лидеры "Демократического союза венгров Румынии", Гражданской венгерской партии и Народной венгерской партии.

Венгерские партийные лидеры потребовали региональной автономии для венгров из секуйского края, административной автономии для населенных пунктов, где преобладает венгерское население, и культурной автономии для всех венгров Румынии, передает агентство Agerpress.

Лидеры партий выступили за отдельный руководящий орган для региона, законы и статус венгерского языка равный с румынским. Все это потребует внесения изменений в Конституцию Румынии.

Секуи – национальное меньшинство в Трансильвании, близкое этнически к венграм. До 1918 года Трансильвания была составной часть Австро-Венгерской империи, сейчас там проживают примерно 1,3 миллиона венгров, или 6,5% населения Румынии.