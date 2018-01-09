Правительство России не обсуждает возможность выхода из ВТО

9 Янв. 2018 2018-01-09T03:26:06+03:00

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Правительство России не обсуждает возможность прекращения членства во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за претензий Европейского союза по поставкам свинины. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ,

В ведомстве отметили, что запрос ЕС не подразумевает никаких штрафных санкций или компенсаций потерь. Евросоюз может лишь получить разрешение не исполнять в отношении России свои обязательства, прописанные в соглашении ВТО. Тем не менее в МЭР претензии Европейского союза считают необоснованными.

"РФ полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС 5 декабря 2017 года. Россельхознадзор разрешил импорт на территорию РФ живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства со всей территории ЕС, за исключением административных территорий отдельных стран-членов ЕС, где были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС)", - цитирует Интерфакс заявление МЭР.

Напомним, ЕС побратился в ВТО в связи с запретом РФ на импорт свнины.