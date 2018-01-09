Спецпрокурор «по российскому делу» намерен допросить Трампа
Президент США Дональд Трамп готовится к допросу у спецпрокурора «по российскому делу» Роберта Мюллера. Встреча может состояться уже в ближайшие недели.
Как сообщает The Washington Post, юристы главы Белого дома уже провели предварительную встречу с сотрудниками Мюллера в декабре. Они выяснили, может ли президент представить письменные ответы на вопросы следователей.
Сейчас представители Трампа и Мюллер планируют новую встречу, чтобы обсудить возможные условия дачи показаний самим президентом.
"Решение этого вопроса продвигается быстрее, чем некоторые могут себе представить", - приводит издание слова источника.
При этом Трамп считает, что беседа с Мюллером пойдет на пользу, поскольку расставит все точки над «i» в расследовании предполагаемого сговора его избирательного штаба с Россией во время выборов в США в 2016 году.
Однако юристы президенты не намерены позволить ему идти на этот допрос без четкого представления о том, какие вопросы могут быть заданы президенту.
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