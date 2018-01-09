Рогозин: Испытания авиалайнера МС-21-300 начнутся в конце февраля
В России в конце февраля – начале марта этого года начнутся испытания второго отечественного авиалайнера МС-21-300. Об этом сообщил вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что первый самолет МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета.
«В конце февраля - начале марта к испытаниям присоединится второй самолет, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе», - написал Рогозин на своей странице в Facebook.
По его словам, на этом же заводе будет запущено серийное производство МС-21-300. Сейчас на предприятии ведется подготовка к запуску линии, который намечен на 2019 год.
МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией самолет среднемагистрального класса, который сменит самолеты типа «Ту», «Як» и «Ан». Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест).
Напомним, первый полет нового лайнера МС-21 прошел 28 мая 2017 года. В воздух его подняли летчики-испытатели Олег Кононенко и Роман Таскаев.