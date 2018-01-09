Пушков отметил снижение влияния США в Азии

9 Янв. 2018 2018-01-09T05:22:07+03:00

Сенатор считает, что решение Вашингтона по Пакистану не идет ему на пользу

Изменить размер текста: A A

Влияние Соединенных Штатов Америки а Азии стремительно ослабевает. Такое мнение высказал член Совета Федерации Федерального Собрания Алексей Пушков.

«Пока администрация Трампа ругается с Пакистаном, угрожая ему санкциями, КНР готова строить там свою военную базу. Влияние США в Азии снижается на глазах», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Твит Алексея Пушкова

Напомним, неделю назад Белый дом сообщил, что США накажут Пакистан, власти которого подозреваются в укрывательстве и поддержке террористов. В тот же день Госдепартамент подтвердил, что Вашингтон временно прекращают оказывать Пакистану финансовую помощь в области безопасности.

США потребовали от пакистанского правительства решительных действий против террористических группировок, таких как афганскоий "Талибан" и пакистанская "сеть Хаккани". До этих пор США заморозит помощь.

USAID в 2018 году запланировало Пакистану помощь в размере 345 миллионов долларов на гуманитарные и программы развития.