На Google подали в суд за дискриминацию белых мужчин
В Верховный суд округа Санта-Клара (штат Калифорния) обратились бывший технический специалист компании Google Джеймс Деймор его экс-сослуживец Дэвид Гудман. Они обвиняют интернет-компанию в дискриминации сотрудников по принципу цвета кожи и политических взглядов.
"Деймор, Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола", - говорится в групповом заявлении.
Истцы хотят не только материальной компенсации за ущерб от необоснованного увольнения, но и требуют, чтобы суд обязал Google прекратить политику дискриминации в отношении работников, исповедующих консервативные взгляды и поддерживающих президента США Дональда Трампа, передает агентство Reuters.
Деймор был уволен из-за служебной записки, в которой он отметил, что "по биологическим причинам мужчины и женщины обладают разными способностями" и, возможно, поэтому среди руководителей технологических фирм женщин меньше.