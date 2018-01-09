На Google подали в суд за дискриминацию белых мужчин

9 Янв. 2018 2018-01-09T05:47:25+03:00

Уволенный сотрудник компании утверждает, что он потерял работу из-за цвета кожи и политических взглядов

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В Верховный суд округа Санта-Клара (штат Калифорния) обратились бывший технический специалист компании Google Джеймс Деймор его экс-сослуживец Дэвид Гудман. Они обвиняют интернет-компанию в дискриминации сотрудников по принципу цвета кожи и политических взглядов.

"Деймор, Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола", - говорится в групповом заявлении.

Истцы хотят не только материальной компенсации за ущерб от необоснованного увольнения, но и требуют, чтобы суд обязал Google прекратить политику дискриминации в отношении работников, исповедующих консервативные взгляды и поддерживающих президента США Дональда Трампа, передает агентство Reuters.

Деймор был уволен из-за служебной записки, в которой он отметил, что "по биологическим причинам мужчины и женщины обладают разными способностями" и, возможно, поэтому среди руководителей технологических фирм женщин меньше.