Тиллерсон отказался посылать дипломатов США на Кубу из-за акустических атак

9 Янв. 2018 2018-01-09T06:09:37+03:00

Изменить размер текста: A A

США не вернет на Кубу отозванных из Гаваны из-за акустических атак американских дипломатов. Такое заявление сделал госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Он пояснил, что не намерен рисковать здоровьем своих сотрудников, поскольку акустические атаки могут повториться.

"Зачем мне поступать так, если у меня нет способа защитить их? Я воспротивлюсь каждому, кто желает, чтобы я так сделал", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Тиллерсон также выразил уверенность, что в силах властей Гаваны раз и навсегда решить проблему акустических атак, передает Associated Press.

Напомним, летом 2017 года Госдепартамент заявлял, что более двух десятков сотрудников посольства США в Гаване подверглись "акустической атаке" . У пострадавших наблюдались потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

ФБР провело расследование и не нашло доказательств того, что американские дипломаты дествительно подвергались воздействию каких-либо аккустических приборов.