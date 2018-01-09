Минфин придумал новые способы поощрения чиновников

9 Янв. 2018 2018-01-09T06:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство РФ предлагает сократить предельную численность федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти. Соответствующий проект указа президента подготовило Министерство финансов РФ.

Таким образом будут высвобождены средства необходимые на выплату материального поощрения оставшимся работать чиновникам. Также Минфин считает необходимым увеличить объем бюджетных ассигнований на материальное стимулирование чиновников пропорционально сокращению средств на оплату труда госслужащих в расчете на год. Эти суммы на поощрение будут сохраняться на последующие годы, говорится в документах, опубликованных на портале проектов нормативных актов.

Подготовленный министервтом проект постановления правительства определяет порядок сокращения штатов и перераспределения средств. В нем говорится, что федеральные органы будут направлять в правкомиссию по административной реформе свои предложения по оптимизации штата, которые должны быть рассмотрены в течение месяца.