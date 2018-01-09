Белый дом не комментирует возможность допроса Трампа Мюллером

9 Янв. 2018 2018-01-09T06:45:51+03:00

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Белый дом не станет давать комментарии по вопросу возможного допроса президента США Дональда Трампа спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером. Об этом заявил адвокат главы государства Тай Кобб.

"Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора из уважения к нему и проводимому им процессу расследования", - сказал юрист журналистам в ответ на вопросы о появившейся в СМИ информации о подготовке беседы президента и спецпрокурора, передает Интерфакс.

Ранее The Washington Post сообщила, что юристы готовят президента к встрече с Мюллером. Они предварительно намерены обсудить со спецпрокурором возможные условия дачи показаний Трампом.

Сам глава государства считает, что беседа с Мюллером пойдет на пользу, поскольку расставит все точки над «i» в расследовании предполагаемого сговора его избирательного штаба с Россией во время выборов в США в 2016 году. Встреча может состояться уже в ближайшие недели.