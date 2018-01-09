Турист из России погиб в ДТП с мотоциклом в Таиланде

9 Янв. 2018 2018-01-09T07:17:03+03:00

Авария в Паттайе унесла также жизни гражданина Южной Кореи и местной жительницы

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В курортной Патайе в ночь на вторник погиб 22-летний россиянин Александр Захаров. Он разбился на мотоцикле вместе с гражданкой Таиланда, которая сидела позади него на пассажирском сидении.

Полиция сообщила, что молодой человек ехал на очень высокой скорости. На пешеходном переходе он врезался в группу туристов из Южной Кореи и сбил одного из них. Мужчина также погиб на месте от полученных травм.

Как сообщает The Nation, правоохранительные органы идентифицировали личности туристов сразу, а вот имени погибшей местной девушки до сих пор не знают.

В консульском отделе посольства РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что пока не получали информацию о данном инциденте.

ДТП с участием россиян в Таиланде не редкость. так в августе на юге страны немецкие туристы на мотоцикле попытались совершить обгон и столкнулись с движущимся навстречу автомобилем. За рулем находился 46-летний россиянин. Граждане ФРГ погибли на месте.