Роспотребнадзор введет новые нормы освещенности для Москвы

9 Янв. 2018 2018-01-09T07:39:43+03:00

Высотные дома в Москве будут строиться теперь по новым санитарным нормам Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Роспотребнадзор подготовил для Москвы будут отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране. Так в столичных новостройках хотят разрешить строить парковки на первых этажах домов, а также будет сокращен период, когда солнце должно проникать в окна квартир.

Такие изменения связаны с урбанизацией города, которая делает предыдущие нормы просто неактуальными. Эксперты обещают уплотнение городской застройки из-за предстоящей реновации жилья. А чем ближе располагаются друг к другу дома и чем они выше — тем меньше солнца попадает в квартиры.

Пожтому, если до сих пор дома строили исходя из того, что солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября, то в новостройках этот период будет короче на два месяца – с 22 апреля по 22 августа, пишут "Известия".

Директор НИИ строительной физики академии архитектурных и строительных наук Игорь Шубин предположил, что нововведения могут плохо повлиять на здоровье горожан.