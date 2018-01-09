2018-01-09T08:29:53+03:00
Телевизор

Канал Showtime опубликовал трейлер мультсериала про Дональда Трампа

Первая серия мультфильма «Наш мультяшный президент» выйдет 11 февраля [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Кадр из трейлера нового анимационного сериала "Наш мультяшный президент"Кадр из трейлера нового анимационного сериала "Наш мультяшный президент"
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Канал Showtime запускает новый политический проект «Наш мультяшный президент», в котором главными героями станут президент США, его семья, советники. Создатели мультсериала заявили, что он будет рассказывать о типичном дне Дональда Трампа в Белом доме.

Авторы псевдодокументального сериала представляют все происходящее в Белом доме эдаким безумным балаганом, где главным генератором абсурдных идей является Трамп.

Трейлер сериала "Наш мультяшный президент"о Дональде Трампе.Канал Showtime выпускает новый мультсериал

Исполнительны продюсер проекта – обладатель премии «Эмми» и известный телеведущий Стивен Кольбер. В сериале будет всего 10 эпизодов. Премьера первого из них намечена на 11 февраля 2018 года. Однако канал опубликует серию для ознакомления 28 января на некоторых ресурсах.

Напомним, жюри премии «Эмми» признало шоу «Субботним вечером в прямом эфире» лучшим комедийным шоу 2017 года. В этом проекте постоянно показывают скетчи о Дональде Трампе. Голливудский актер Алек Болдуин даже получил статуэтку в номинации «Приглашенная звезда комедийного сериала или шоу» за пародию на 45-го президента США.

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