СМИ: Митт Ромни перенес операцию из-за рака предстательной железы
Экс-кандидат в президенты США, республиканец Митт Ромни перенес хирургическую операцию из-за диагностированного у него рака предстательной железы.
По данным телеканала Fox News, политика успешно прооперировали еще летом 2017 года в больнице Ирвайн на юге штата Калифорния. Прогноз врачей относительно его состояния благоприятный.
В этом году 70-летний Ромни намерен баллотироваться от штата Юта на промежуточных выборах в Сенат Конгресса США.
Бывший губернатор штата Массачусетс был основным оппонентом демократа Барака Обамы на президентских выборах 2012 года, но потерпел поражение.
В ходе президентской гонки 2016 года Ромни неоднократно выступал с жесткой критикой своего однопартийца и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считая его непригодным для исполнения обязанностей главы государства. Тем не менее, экс-губернатор считался основным кандидатом на пост госсекретаря в случае победы миллиардера на выборах.