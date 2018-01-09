2018-01-09T08:44:58+03:00
В мире

СМИ: Митт Ромни перенес операцию из-за рака предстательной железы

Хирургическое вмешательство прошло успешно, прогноз врачей относительно состояния политика благоприятный
Денис СУХОВ
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Бывший кандидат в президенты США Митт РомниБывший кандидат в президенты США Митт РомниФото: REUTERS
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Экс-кандидат в президенты США, республиканец Митт Ромни перенес хирургическую операцию из-за диагностированного у него рака предстательной железы.

По данным телеканала Fox News, политика успешно прооперировали еще летом 2017 года в больнице Ирвайн на юге штата Калифорния. Прогноз врачей относительно его состояния благоприятный.

В этом году 70-летний Ромни намерен баллотироваться от штата Юта на промежуточных выборах в Сенат Конгресса США.

Бывший губернатор штата Массачусетс был основным оппонентом демократа Барака Обамы на президентских выборах 2012 года, но потерпел поражение.

В ходе президентской гонки 2016 года Ромни неоднократно выступал с жесткой критикой своего однопартийца и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считая его непригодным для исполнения обязанностей главы государства. Тем не менее, экс-губернатор считался основным кандидатом на пост госсекретаря в случае победы миллиардера на выборах.

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