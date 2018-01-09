2018-01-09T09:09:19+03:00
Политика

Компьютеры Минобороны переведут на операционную систему отечественной разработки

В настоящее время устройства российских военных работают с продуктами Microsoft
Денис СУХОВ
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Компьютеры Минобороны переведут на операционную систему отечественной разработкиКомпьютеры Минобороны переведут на операционную систему отечественной разработкиФото: ТАСС
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Министерство обороны РФ откажется от продукции компании Microsoft в пользу операционной системы отечественной разработки. Вместо Windows cлужебные компьютеры ведомства переведут на ОС Astra Linux, разрабатываемую московской компанией «РусБИТех».

По данным газеты «Известия», Минобороны начнет тестировать Astra Linux в войсках уже в 2018 году. Сначала ее расширенный вариант установят на компьютеры, позже она будет загружена на все служебные смартфоны и планшеты.

За внедрение новой ОС отвечают главные управления связи и информационных технологий Минобороны РФ. Если Astra Linux будет полностью удовлетворять требованиям военных, она станет основной для рабочих мест, автоматизированных систем управления, серверного и бортового оборудования военной техники.

Astra Linux уже несколько лет используется в ВС РФ, в частности, в действующих и перспективных образцах военной техники и в информационной системе Национального центра управления обороной.

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