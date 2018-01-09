2018-01-09T09:28:15+03:00
Спорт

Стала известна новая должность Виталия Мутко

Вице-премьер РФ возглавит оргкомитет по подготовке туристического саммита в Санкт-Петербурге
Денис СУХОВ
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Стала известна новая должность Виталия МуткоСтала известна новая должность Виталия МуткоФото: Александр ГЛУЗ
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Вице-премьер РФ Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По данным газеты «Коммерсант», очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году. Помимо Мутко в оргкомитет войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.

ЮНВТО — межправительственное учреждение ООН, которое занимается вопросами развития общедоступного и устойчивого туризма. Высшим руководящим органом организации является созываемая раз в два года Генеральная ассамблея.

Напомним, 27 декабря Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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