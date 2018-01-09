9 Янв. 2018 2018-01-09T10:33:15+03:00

Министры обороны США и Японии договорились оказывать максимальное давление на КНДР Фото: REUTERS

Глава Пентагона Джеймс Мэттис принес коллеге извинения за ряд инцидентов с американскими военнослужащими на Окинаве

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В ходе телефонного разговора министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра договорились продолжать оказывать на Пхеньян максимальное давление.

«Мэттис и Онодэра осудили безответственное и незаконное поведение Северной Кореи. Они обсудили важность усиления давления на КНДР для изменения ее курса, воздержания от провокационных и угрожающих действий и также для принятия стратегического решения по отказу от ядерной и ракетной программы», - заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Также была подчеркнута «важность международной поддержки и сотрудничества» для кампании по оказанию давления на КНДР.

Кроме того, глава Пентагона принес японскому коллеге извинения за ряд инцидентов с американскими военнослужащими на Окинаве.

В субботу на пляже возле города Урума совершил экстренную посадку вертолет ВВС США. В понедельник похожий инцидент произошел у населенного пункта Йомитан. Происшествия вызвали недовольство местных жителей.