2018-01-09T14:37:04+03:00
В мире

Опра Уинфри не планирует вступать в борьбу за пост президента США

Ранее СМИ не раз говорили о том, что телеведущая будет баллотироваться на должность главы государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Телеведущая Опра УинфриТелеведущая Опра УинфриФото: REUTERS
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Американская телеведущая Опра Уинфри не планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой, одна из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.

"Этого не произойдёт. У неё нет намерения баллотироваться", - передает телеканал NBC со ссылкой на источник.

Отметим, что такие слухи появлялись еще в начале прошлого года, несмотря на постоянные заявления Уинфри об отсутствии желания вступать в президентскую гонку. Об этом снова заговорили после того, как телеведущая выступила на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Между тем, в Белом доме уже отреагировали на сообщения СМИ, подчеркнув, что американский лидер Дональд Трамп будет готов бороться за занимаемый пост и в 2020 году.

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