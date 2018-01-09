Опра Уинфри не планирует вступать в борьбу за пост президента США
Американская телеведущая Опра Уинфри не планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой, одна из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.
"Этого не произойдёт. У неё нет намерения баллотироваться", - передает телеканал NBC со ссылкой на источник.
Отметим, что такие слухи появлялись еще в начале прошлого года, несмотря на постоянные заявления Уинфри об отсутствии желания вступать в президентскую гонку. Об этом снова заговорили после того, как телеведущая выступила на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.
Между тем, в Белом доме уже отреагировали на сообщения СМИ, подчеркнув, что американский лидер Дональд Трамп будет готов бороться за занимаемый пост и в 2020 году.