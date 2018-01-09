Умер Евгений Аврорин - один из создателей ракетно-ядерного щита России

9 Янв. 2018 2018-01-09T14:52:14+03:00

В ночь на вторник на 86-м году жизни умер Евгений Аврорин

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Стало известно о том, что в возрасте 85 лет умер Евгений Аврорин - академик Российской академии наук, один из создателей ракетно-ядерного щита РФ и почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра.

Смерть физика-теоретика наступила в ночь на вторник, 9 января. Об этом сообщили в РФЯЦ-ВНИИТФ.

"Сегодня ночью скончался почетный научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина Евгений Николаевич Аврорин", - передает ТАСС со ссылкой на институт.

Уже известно, что прощание с академиком состоится в пятницу, 12 января, в Снежинске Челябинской области.

Евгений Аврорин родился 11 июля 1932 года в Ленинграде. За свой вклад в развитие и совершенствование ядерного оружия он получил множество орденов и других отличительных знаков, в 1999 году стал лауреатом премии им. В. П. Макеева, а в 2012 году был удостоен Демидовской премии.