2018-01-09T14:52:14+03:00
Общество

Умер Евгений Аврорин - один из создателей ракетно-ядерного щита России

В ночь на вторник на 86-м году жизни умер Евгений Аврорин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Академик Евгений АвроринАкадемик Евгений АвроринФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Стало известно о том, что в возрасте 85 лет умер Евгений Аврорин - академик Российской академии наук, один из создателей ракетно-ядерного щита РФ и почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра.

Смерть физика-теоретика наступила в ночь на вторник, 9 января. Об этом сообщили в РФЯЦ-ВНИИТФ.

"Сегодня ночью скончался почетный научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина Евгений Николаевич Аврорин", - передает ТАСС со ссылкой на институт.

Уже известно, что прощание с академиком состоится в пятницу, 12 января, в Снежинске Челябинской области.

Евгений Аврорин родился 11 июля 1932 года в Ленинграде. За свой вклад в развитие и совершенствование ядерного оружия он получил множество орденов и других отличительных знаков, в 1999 году стал лауреатом премии им. В. П. Макеева, а в 2012 году был удостоен Демидовской премии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Застрявших в швейцарских Альпах туристов эвакуируют вертолетами
Памфилова призвала ЕС не вмешиваться в избирательную кампанию в России
Пхеньян и Сеул согласились провести переговоры на военном уровне
Захарова назвала "кощунственным" латвийский закон о ветеранах
Доказаны преимущества диеты над физическими упражнениями
Компьютеры пользователей Windows перестали включаться после обновления
В Испании мужчина очнулся в морге перед вскрытием
Стоимость сала на Украине взлетела почти на 70%
Пушков положительно воспринял отставку глав МИД и Минобороны Польши
Минобороны сообщило о самолете-разведчике ВМС США над Средиземным морем во время атаки дронов на Хмеймим
Названа причина смерти Шона Карра - бывшего зятя Тимошенко
Выставка Джока Стерджеса «Без смущения» продлена еще на пять дней
В Израиле неизвестные ранили ножом племянника премьер-министра Франции
Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с начала ноября
Парламент Каталонии обжаловал в КС применение Мадридом 155-й статьи конституции
Премьер Польши отправил в отставку несколько министров
Путин законодательно ликвидировал термин "жилье эконом-класса"