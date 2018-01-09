Путин законодательно ликвидировал термин "жилье эконом-класса"
Президент России Владимир Путин отменил понятие "жилье экономического класса". Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства".
Теперь жилье, попадающее под критерии бывшего эконом-класса, будет называться "стандартным", сообщается на официальном сайте Кремле.
В документе уточняется, что устанавливать требования к минимально и максимально допустимым размерам помещений квартир и домов "стандартного" класса будет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Вводится и несколько видов новых аукционов, проводимых Агентством ипотечного жилищного кредитования, среди которых аукцион на право заключения договора аренды для комплексного развития территории, в том числе строительства и благоустройства территорий.
Проводиться эти аукционы будут в электронной форме.
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