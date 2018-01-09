Парламент Каталонии обжаловал в КС применение Мадридом 155-й статьи конституции

9 Янв. 2018 2018-01-09T16:00:04+03:00

Депутаты уверены, что испанские власти неправомерно установили прямое управление регионом и ограничили его автономию

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Каталонские парламентарии обжаловали в Конституционном суде Испании применение Мадридом 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить автономию региона.

«Парламент представляет в КС жалобу на неконституционные меры, принятые (центральным) правительством в рамках статьи 155 конституции Испании», - говорится в Твиттер законодательного органа Каталонии.

Решение о подаче такого иска приняли 27 декабря благодаря голосам коалиций в «Вместе за Каталонию» и «Каталония, да, это возможно» (Podemos). Его авторы считают применение 155-й статьи «нападением на правовое государство», а также «нарушением принципа законности».

Против выступили центристская фракция «Граждане», социалисты и Народная партия, которые считают, что применение 155-й статьи было необходимым.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости региона. В ответ испанские власти отстранили правительство автономии, ввели прямое управление и назначили досрочные выборы.