2018-01-09T16:00:58+03:00
Экономика

Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с начала ноября

Согласно данным торгов на Московской бирже, валюта потеряла 70 копеек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ожидается, что в 2018 году евро будет торговаться в диапазоне от 67 до 77 рублейОжидается, что в 2018 году евро будет торговаться в диапазоне от 67 до 77 рублейФото: REUTERS
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Курс евро опустился ниже отметки в 68 рублей впервые с 7 ноября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По отношению к предыдущему уровню закрытия евро потерял 70 копеек и теперь составляет 67,97 рубля. Между тем, курс доллара прибавил в цене 4 копейки, достигнув отметки в 57,02 рубля.

Нефть продолжает дешеветь. Так, стоимость фьючерса на "черное золото" марки Brent с поставкой в марте этого года на лондонской бирже ICE опустилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,04% - до 67,75 долларов за баррель.

Ранее эксперты поделились прогнозом, согласно которому евро в 2018 году будет торговаться в диапазоне 67-77 рублей. При этом, сильного ослабления рубля по отношению к доллару в первом квартале ждать не стоит, однако отдаленная перспектива может негативно сказаться на устойчивости отечественной валюты.

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