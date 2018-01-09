В Израиле неизвестные ранили ножом племянника премьер-министра Франции
В Израиле несколько неизвестных, вооруженных ножом, мужчин напали на племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, который отдыхал с друзьями в городе Эйлате на юге страны. В результате инцидента, пострадал сам 25-летний молодой человек и двое его товарищей.
Уточняется, в среду, 3 января, сотрудники полиции заметили, как толпа мужчин окружила туристов и наносила им удары. Двое французов получили легкие ранение, один пострадал несколько серьезней. Все были доставлены в медицинский центр Йосефталь.
Уже на следующий день двоих парней выписали из больницы, а третий остался под присмотром врачей еще на день. По данным интернет-издания Ynetnews, в пятницу все они вернулись на родину.
В настоящий момент идёт расследование. Никаких задержаний по данному делу не проводилось, однако подозревается, что нападавшие были гражданами Израиля.
Между тем, ни местные власти, ни французские, так и не подтвердили, что одним из пострадавших был племянник Филиппа.