2018-01-09T16:21:45+03:00
Происшествия

В Израиле неизвестные ранили ножом племянника премьер-министра Франции

В результате нападения пострадали также двое друзей молодого человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подозревается, что нападавшими были граждане ИзраиляПодозревается, что нападавшими были граждане ИзраиляФото: REUTERS
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В Израиле несколько неизвестных, вооруженных ножом, мужчин напали на племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, который отдыхал с друзьями в городе Эйлате на юге страны. В результате инцидента, пострадал сам 25-летний молодой человек и двое его товарищей.

Уточняется, в среду, 3 января, сотрудники полиции заметили, как толпа мужчин окружила туристов и наносила им удары. Двое французов получили легкие ранение, один пострадал несколько серьезней. Все были доставлены в медицинский центр Йосефталь.

Уже на следующий день двоих парней выписали из больницы, а третий остался под присмотром врачей еще на день. По данным интернет-издания Ynetnews, в пятницу все они вернулись на родину.

В настоящий момент идёт расследование. Никаких задержаний по данному делу не проводилось, однако подозревается, что нападавшие были гражданами Израиля.

Между тем, ни местные власти, ни французские, так и не подтвердили, что одним из пострадавших был племянник Филиппа.

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