Выставка Джока Стерджеса «Без смущения» продлена еще на пять дней
Выставка Джока Стерджеса "Без смущения" была продлена еще на пять дней из-за большого количества желающий посетить экспозицию. Такое заявление сделали в пресс-службе Центра фотографии имени братьев Люмьер.
"Выставку решили продлить в связи с популярностью у посетителей. Она завершится 13 января, а не 8 января, как предполагалось ранее", - цитирует "Интерфакс" сотрудника пресс-службы.
Между тем, в целях обеспечения безопасности в зале продолжает работать смотритель. Также было увеличено количество охранников на входе в здание и в самой галерее. Они занимаются досмотром посетителей.
Напомним, что проект "Без смущения" включает фотографии семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии. Выставка с ограничением "18+" второй раз открылась в Москве 8 декабря 2017 года. В первый же день активист движения SERB Александр Петрунько облил один из снимком плохо пахнущей жидкостью.
Ранее в работах Стерджеса усмотрели признаки пропаганды педофилии.