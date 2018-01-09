2018-01-09T16:39:23+03:00
Москва

Выставка Джока Стерджеса «Без смущения» продлена еще на пять дней

Скандальная экспозиция пользуется огромной популярностью у посетителей музея
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее в фотографиях Стерджеса усмотрели пропаганду педофилииРанее в фотографиях Стерджеса усмотрели пропаганду педофилииФото: Евгения ГУСЕВА
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Выставка Джока Стерджеса "Без смущения" была продлена еще на пять дней из-за большого количества желающий посетить экспозицию. Такое заявление сделали в пресс-службе Центра фотографии имени братьев Люмьер.

"Выставку решили продлить в связи с популярностью у посетителей. Она завершится 13 января, а не 8 января, как предполагалось ранее", - цитирует "Интерфакс" сотрудника пресс-службы.

Между тем, в целях обеспечения безопасности в зале продолжает работать смотритель. Также было увеличено количество охранников на входе в здание и в самой галерее. Они занимаются досмотром посетителей.

Напомним, что проект "Без смущения" включает фотографии семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии. Выставка с ограничением "18+" второй раз открылась в Москве 8 декабря 2017 года. В первый же день активист движения SERB Александр Петрунько облил один из снимком плохо пахнущей жидкостью.

Ранее в работах Стерджеса усмотрели признаки пропаганды педофилии.

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