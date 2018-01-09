2018-01-09T16:57:39+03:00
Общество

Названа причина смерти Шона Карра - бывшего зятя Тимошенко

Как оказалось, рок-музыкант долго болел и умер во сне от внутреннего кровотечения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рокер Шон КаррРокер Шон КаррФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Причиной смерти Шона Карра - английского рок-музыканта и бывшего зятя лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - стало внутреннее кровотечение. Такое заявление сделал близкий друг байкера Раймонд Дэвис МакРобби.

Он также рассказал, что лидера группы Death Valley Screamers кремируют в Праге

"У Шона длительное время были проблемы со здоровьем. Он умер в клинике от внутреннего кровотечения. Урну с прахом Шона привезет в Великобританию его дочь Чарли, уже там и определят дату поминок", - цитирует politeka.net МакРобби.

Ранее стало известно, что Шон Карр умер утром 8 января в возрасте 49 лет. Рядом с ним в одной из пражских больниц была его дочь Чарли.

Напомним, в 2005 году байкер женился на дочери украинского политика Евгении Тимошенко, однако в марте 2012- го они развелись. Уже через год рокер вновь решил скрепить себя узами брака, на этот раз с британкой Мэри Хилл.

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