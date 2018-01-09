Пушков положительно воспринял отставку глав МИД и Минобороны Польши

9 Янв. 2018 2018-01-09T17:33:03+03:00

По мнению сенатора, перестановки в кабмине могут снизить "накал паранойи" в отношении России

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что перестановка в правительстве Польши может несколько снизить "накал паранойи", обрушивающийся на Россию со стороны Варшавы.

Напомним, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел Витольда Ващиковского и главу Минобороны Антония Мачеревича. Теперь дипломатическим ведомством будет руководить Яцек Чапутович, а военное министерство возглавит Мариуш Блащак.

"Отставка глав МИД и Минобороны Польши вряд ли изменит ее курс в отношении России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы. Пора бы", - написал Пушков в своем твиттере.

Между тем, должностей лишились и министры инфраструктуры и строительства, здравоохранения, окружающей среды, а также информатизации.