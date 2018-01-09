2018-01-09T17:33:03+03:00
Политика

Пушков положительно воспринял отставку глав МИД и Минобороны Польши

По мнению сенатора, перестановки в кабмине могут снизить "накал паранойи" в отношении России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что перестановка в правительстве Польши может несколько снизить "накал паранойи", обрушивающийся на Россию со стороны Варшавы.

Напомним, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел Витольда Ващиковского и главу Минобороны Антония Мачеревича. Теперь дипломатическим ведомством будет руководить Яцек Чапутович, а военное министерство возглавит Мариуш Блащак.

"Отставка глав МИД и Минобороны Польши вряд ли изменит ее курс в отношении России, но может слегка снизить накал паранойи, исходящей из Варшавы. Пора бы", - написал Пушков в своем твиттере.

Между тем, должностей лишились и министры инфраструктуры и строительства, здравоохранения, окружающей среды, а также информатизации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Застрявших в швейцарских Альпах туристов эвакуируют вертолетами
Памфилова призвала ЕС не вмешиваться в избирательную кампанию в России
Пхеньян и Сеул согласились провести переговоры на военном уровне
Захарова назвала "кощунственным" латвийский закон о ветеранах
Доказаны преимущества диеты над физическими упражнениями
Компьютеры пользователей Windows перестали включаться после обновления
В Испании мужчина очнулся в морге перед вскрытием
Стоимость сала на Украине взлетела почти на 70%
Минобороны сообщило о самолете-разведчике ВМС США над Средиземным морем во время атаки дронов на Хмеймим
Названа причина смерти Шона Карра - бывшего зятя Тимошенко
Выставка Джока Стерджеса «Без смущения» продлена еще на пять дней
В Израиле неизвестные ранили ножом племянника премьер-министра Франции
Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с начала ноября
Парламент Каталонии обжаловал в КС применение Мадридом 155-й статьи конституции
Премьер Польши отправил в отставку несколько министров
Путин законодательно ликвидировал термин "жилье эконом-класса"