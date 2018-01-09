2018-01-09T18:25:50+03:00
Экономика

Стоимость сала на Украине взлетела почти на 70%

Депутат Верховной Рады опубликовал данные о росте цен на ингредиенты для борщевого набора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине стремительно растут цены на салоНа Украине стремительно растут цены на салоФото: Ульяна СКОЙБЕДА
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За 2017 года сало на Украине подорожало на 67%, а овощная корзина из борщевого набора - на 37%. Такие данные опубликовал депутат Верховной Рады, руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Между тем, лидером роста стоимости стали овощи, в частности, свекла, которая подорожала на 73% и морковь - 60%. Также значительно выросли цены на лук (23%), капусту (18%) и картофель (17%). Только за последние десять дней декабря компоненты набора для борща подорожали на 4-8%.

Как написал Дорошенко на своей странице в Facebook, власти Украины долгое время откладывали увеличение стоимости овощей из-за низкой покупательной способности граждан. Однако в декабре прошлого года это все же пришлось сделать и теперь цены будут стремительно расти на протяжении всей зимы и весны.

Ранее эксперты предположили, что подорожание сала связано с увеличением спроса на этот продукт и одновременное снижение объемов производства.

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