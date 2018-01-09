Доказаны преимущества диеты над физическими упражнениями

9 Янв. 2018 2018-01-09T18:50:35+03:00

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Сбросит вес, сидя на диетах, можно намного быстрее, чем при помощи физических упражнений. К таким выводам пришел профессор спортивной медицины из Техасского университета Филипп Стэнфорт. По его мнению, чтобы значительно снизить массу тела, на физические упражнения придется потратить довольно много времени и усилий. Гораздо проще и эффективнее исключить из рациона питания высококалорийные продукты, богатые жирами и углеводами.

«Нужно пройти около 56 км, чтобы сжечь 3500 калорий. Если же исходить из того, что в шоколадном батончике «Сникерс» содержится 500 калорий, лучше его не есть, чем ежедневно проходить по 8 км», — приводит слова ученого «Ридус».

Кроме того, по итогам эксперимента, в котором было приняли участие три тысячи добровольцев, было доказано, что люди, которые сбросили вес с помощью низкокалорийные диеты с высоким содержанием белка, смогли сохранить свою новую форму, в отличие от тех, кто занимался физкультурой, а потом перестал.