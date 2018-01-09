Захарова назвала "кощунственным" латвийский закон о ветеранах

9 Янв. 2018 2018-01-09T19:03:17+03:00

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила свое возмущение принятым недавно в Латвии "кощунственным" законом о статусе участников Второй мировой войны.

Напомним, что теперь ветеранами в республике могут считаться как те, кто воевал против нацистов, так и сторонники фашистов. При этом, данного статуса лишаются сотрудники КГБ СССР и Латвии.

"Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен. <...> Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни", - приводятся слова дипломата на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что это неприемлемое глумление над итогами войны и циничное оскорбление памяти 150 тысяч советских воинов "будет иметь серьезные последствия" для отношений между Россией и Латвией.