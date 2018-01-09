2018-01-09T19:28:13+03:00
В мире

Пхеньян и Сеул согласились провести переговоры на военном уровне

Кроме того, КНДР пообещала направить в Южную Корею делегацию высокопоставленных чиновников для решения вопросов по участию в Олимпиаде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Переговоры делегаций КНДР и Северной Кореи прошли в так называемом "Доме мира"Переговоры делегаций КНДР и Северной Кореи прошли в так называемом "Доме мира"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Южная и Северная Корея согласились провести переговоры по военной линии в целях снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято в ходе переговоров министерских делегаций двух стран в демитализированном пункте Пханмунджом и озвучено в ходе совместного заявления.

"Мы подняли вопрос о необходимости прекращения действий, которые могли бы привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове, а также призвали возобновить диалог, в целях установления мира в регионе и денуклеаризации (КНДР)", - цитирует "Ренхап" вице-министра по делам воссоединения Чон Хэ Сона.

Между тем, Пхеньян предложил ряд решений вопросов, касающихся межкорейских отношений, путем диалога. Также там пообещали направить в Южную Корею делегацию высокопоставленных чиновников, спортсменов, болельщиков и журналистов для обсуждения вопросов участия КНДР в Олимпиаде 2018 года.

Напомним, что во вторник в "Доме мира" прошли переговоры между представителями двух стран. От КНДР на встрече присутствовали пять человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Застрявших в швейцарских Альпах туристов эвакуируют вертолетами
Памфилова призвала ЕС не вмешиваться в избирательную кампанию в России
Захарова назвала "кощунственным" латвийский закон о ветеранах
Доказаны преимущества диеты над физическими упражнениями
Компьютеры пользователей Windows перестали включаться после обновления
В Испании мужчина очнулся в морге перед вскрытием
Стоимость сала на Украине взлетела почти на 70%
Пушков положительно воспринял отставку глав МИД и Минобороны Польши
Минобороны сообщило о самолете-разведчике ВМС США над Средиземным морем во время атаки дронов на Хмеймим
Названа причина смерти Шона Карра - бывшего зятя Тимошенко
Выставка Джока Стерджеса «Без смущения» продлена еще на пять дней
В Израиле неизвестные ранили ножом племянника премьер-министра Франции
Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с начала ноября
Парламент Каталонии обжаловал в КС применение Мадридом 155-й статьи конституции
Премьер Польши отправил в отставку несколько министров
Путин законодательно ликвидировал термин "жилье эконом-класса"