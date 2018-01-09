Пхеньян и Сеул согласились провести переговоры на военном уровне

9 Янв. 2018 2018-01-09T19:28:13+03:00

Переговоры делегаций КНДР и Северной Кореи прошли в так называемом "Доме мира" Фото: REUTERS

Кроме того, КНДР пообещала направить в Южную Корею делегацию высокопоставленных чиновников для решения вопросов по участию в Олимпиаде

Изменить размер текста: A A

Южная и Северная Корея согласились провести переговоры по военной линии в целях снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято в ходе переговоров министерских делегаций двух стран в демитализированном пункте Пханмунджом и озвучено в ходе совместного заявления.

"Мы подняли вопрос о необходимости прекращения действий, которые могли бы привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове, а также призвали возобновить диалог, в целях установления мира в регионе и денуклеаризации (КНДР)", - цитирует "Ренхап" вице-министра по делам воссоединения Чон Хэ Сона.

Между тем, Пхеньян предложил ряд решений вопросов, касающихся межкорейских отношений, путем диалога. Также там пообещали направить в Южную Корею делегацию высокопоставленных чиновников, спортсменов, болельщиков и журналистов для обсуждения вопросов участия КНДР в Олимпиаде 2018 года.

Напомним, что во вторник в "Доме мира" прошли переговоры между представителями двух стран. От КНДР на встрече присутствовали пять человек.