Пхеньян и Сеул согласились провести переговоры на военном уровне
Южная и Северная Корея согласились провести переговоры по военной линии в целях снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято в ходе переговоров министерских делегаций двух стран в демитализированном пункте Пханмунджом и озвучено в ходе совместного заявления.
"Мы подняли вопрос о необходимости прекращения действий, которые могли бы привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове, а также призвали возобновить диалог, в целях установления мира в регионе и денуклеаризации (КНДР)", - цитирует "Ренхап" вице-министра по делам воссоединения Чон Хэ Сона.
Между тем, Пхеньян предложил ряд решений вопросов, касающихся межкорейских отношений, путем диалога. Также там пообещали направить в Южную Корею делегацию высокопоставленных чиновников, спортсменов, болельщиков и журналистов для обсуждения вопросов участия КНДР в Олимпиаде 2018 года.
Напомним, что во вторник в "Доме мира" прошли переговоры между представителями двух стран. От КНДР на встрече присутствовали пять человек.