Памфилова призвала ЕС не вмешиваться в избирательную кампанию в России

9 Янв. 2018 2018-01-09T19:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предостерегла представителей Европейского союза от вмешательства в президентские выборы в России.

Ранее стало известно, что после того, как ЦИК отказался допустить блогера Алексея Навального до избирательной кампании Госдепартамент США и служба внешних связей ЕС усомнились в наличии в стране "политического плюрализма" и демократии выбора.

Между тем, Памфилова напомнила, что комиссия имеет право на принятие независимых от исполнительной и законодательной власти решений, и такая "солидная организация", как Евросоюз должна внимательно знакомиться с документами и обстоятельствами, прежде чем делать подобные заявления. Особенно не стоит опираться на "разного рода сомнительные сообщения".

По словам главы ЦИК, в скором времени позиция комиссии будет направлена в европейскую службу внешних связей и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Напомним, что одной из причин отказа Навальному стало наличие у него судимости.