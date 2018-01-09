Застрявших в швейцарских Альпах туристов эвакуируют вертолетами

9 Янв. 2018 2018-01-09T20:08:52+03:00

Сейчас в Церматте, отрезанном от остальной страны сугробами, находятся около 13 тысяч человек

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В швейцарской деревне Церматт в Альпах началась операция по эвакуации застрявших на курорте из-за снегопада туристов. Согласно сообщению местных правоохранительных органов, людей будут доставлять через "воздушный коридор" вертолетами в соседний населенный пункт Таш, который находится в трех минутах полета.

Всего в настоящий момент в деревне находится около 13 тысяч туристов. Пропуская способность "моста" составляет около ста человек в час. Между тем, дороги и железнодорожные пути полностью занесены снегом. По словам местного отельера, сейчас власти устраивают управляемые взрывы для ускорения процесса расчистки сугробов.

Туристов призвали не покидать отели и гостиницыФото: REUTERS

Всех посетителей курорта и местных жителей призвали оставаться в домах и гостиницах, чтобы не мешать работе снегоуборочных бригад, передает abc.

Отметим, что Церматт находится в швейцарских Альпах на высоте около 1600 метров. Рядом находится гора Маттерхорн. Это место часто посещают туристы из Западной Европы, а также России.