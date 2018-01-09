2018-01-09T20:55:16+03:00
Политика

Пентагон: догадки о причастности США к атаке на базы РФ в Сирии беспочвенны

В американском военном ведомстве прокомментировали заявление российского ведомства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Есть мнение, что составляющие для беспилотников, атаковавших российские базы, могли поставлять СШАЕсть мнение, что составляющие для беспилотников, атаковавших российские базы, могли поставлять СШАФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Пентагоне заявили, что возможная причастность США к атаке, совершенной беспилотниками террористов по российским базам Хмеймим и Тартус, не доказана и подобные обвинения демонстрируют безответственность. Об этом сказал сотрудник пресс-службы штаба американского Министерства обороны майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Напомним, что ранее военное ведомство РФ заинтересовалось тем, откуда у Пентагона данные о легкодоступности технологий, используемых при нападении на базы, и что делал самолет ВМС США "Посейдон" над Средиземным морем в момент атаки. Между тем, по мнению эксперта, составляющие дронов поставлялись именно американцами.

"Какие бы то ни было предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными", - цитирует ТАСС майора.

При этом, он не стал отвечать на вопрос о задачах "Посейдона" и возможной передаче технологий сирийской оппозиции.

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