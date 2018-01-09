Гаагский суд признал право России на водку "Столичная" и "Московская"

9 Янв. 2018 2018-01-09T21:18:01+03:00

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Апелляционный суд в Гааге признал право России на владение брендами водки "Столичная" и "Московская".

Теперь люксембургская компания Spirits International группы SPI должна прекратить продажу данных алкогольных изделий в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, либо каждый год выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительные 50 тысяч евро ежедневно.

Между тем, по данным газеты De Telegraaf, правообладателем марок признано федеральное российское предприятие "Союзплодоимпорт".

Отметим, что еще весной 2015 года окружной суд Роттердама постановил, что товарные знаки "Столичная" и "Московская" принадлежат России. Таким образом прежний их владелец британский бизнесмен Юрий Шефлер должен был передать права на оба бренда федеральному предприятию. Данное решение действует на территории стран Бенилюкса.