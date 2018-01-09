МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за нарушений в Идлибе
Министерство иностранных дел Турции вызвало послов России и Ирана в Анкаре для выражения протеста в связи с сообщениями о возможных нарушениях сирийскими войсками режима прекращения огня в Идлибе и пересечении границ зоны деэскалации.
По данным газеты Daily Sabah, власти страны могли попросить дипломатов призвать Дамаск к прекращению данных действий.
Между тем, российское посольство в Анкаре отказалось комментировать данную информацию.
"Мы не комментируем эту информацию", - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии РФ Ирину Касимову.
Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительственные войска Сирии якобы открыли огонь по бойцам, приравнивающим себя к оппозиции, в районе провинции Идлиб. По его словам, Дамаск объяснил свои действия "борьбой с террористами".