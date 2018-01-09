2018-01-09T21:57:21+03:00
Политика

МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за нарушений в Идлибе

Ранее появились сообщения о том, что сирийская армия открыла огонь в районе зоны деэскалации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В российском посольстве отказались комментировать вызов дипломата в МИД ТурцииВ российском посольстве отказались комментировать вызов дипломата в МИД ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел Турции вызвало послов России и Ирана в Анкаре для выражения протеста в связи с сообщениями о возможных нарушениях сирийскими войсками режима прекращения огня в Идлибе и пересечении границ зоны деэскалации.

По данным газеты Daily Sabah, власти страны могли попросить дипломатов призвать Дамаск к прекращению данных действий.

Между тем, российское посольство в Анкаре отказалось комментировать данную информацию.

"Мы не комментируем эту информацию", - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии РФ Ирину Касимову.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительственные войска Сирии якобы открыли огонь по бойцам, приравнивающим себя к оппозиции, в районе провинции Идлиб. По его словам, Дамаск объяснил свои действия "борьбой с террористами".

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