2018-01-09T22:03:36+03:00
В мире

Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестован

Юрий Россошанский помещен под стражу как минимум на 60 суток
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Юрист Ирина НоздровскаяЮрист Ирина НоздровскаяФото: Facebook
Изменить размер текста:

Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, арестован на 60 суток без права внесения залога. Такое решение во вторник, 9 января, принял Вышгородский районный суд Киевской области.

"Применить к подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении СИЗО на срок 60 суток без определения возможности внесения залога", - цитирует "112 Украина" судью.

Уточняется, что постановление действительно включительно до 8 марта этого года. Оно может быть обжаловано в течение 5 суток.

Напомним, что Ноздровская пропала 29 декабря, а 1 января ее тело с колото-резаными ранами обнаружили в одном из водоемов в Киевской области. В последние годы юрист добивалась наказания для племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского, который, будучи в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил ее сестру в 2015 году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 и 2019 годах
Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ
В Пенсионном фонде объяснили, кому отказывают в назначении страховой пенсии
Мощное землетрясение произошло в Карибском море
Погода в Москве на 10 января 2018 года: ожидается до 2 градусов мороза
Небензя призвал США взять на себя ответственность за восстановление Ракки
Американский генерал сравнил возможную войну в Корее с «Игрой престолов»
Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с главой КНДР
SpaceX отрицает потерю спутника из-за нештатной работы Falcon 9
Минобороны определило, откуда взлетели дроны, атаковавшие базы РФ в Сирии
Посольство РФ осудило попытки Вашингтона оказать давление на Москву перед выборами
США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Трамп уверен, что победит Опру Уинфри на выборах в 2020 году
Пожар в московском «Физтехпарке» ликвидирован
Ростуризм предупредил о лавиноопасной ситуации в Швейцарии
Белый дом подтвердил участие Трампа в Давосском форуме
Имя Бориса Немцова будет присвоено площади перед посольством РФ в Вашингтоне
Назван самый богатый человек в мире
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты
Госдепартамент: США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Потерянный при запуске спутник США стоил миллиарды долларов
В Москве новый участок салатовой ветки метро откроется через два-три месяца
Катрин Денев выступила в защиту права мужчин соблазнять женщин
Эквадор готов выселить Ассанжа из своего посольства в Лондоне
Умер Александр Ведерников - оперный певец и экс-солист Большого театра
МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за нарушений в Идлибе
В Лас-Вегасе найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова