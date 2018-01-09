Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестован

9 Янв. 2018 2018-01-09T22:03:36+03:00

Юрий Россошанский помещен под стражу как минимум на 60 суток

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Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, арестован на 60 суток без права внесения залога. Такое решение во вторник, 9 января, принял Вышгородский районный суд Киевской области.

"Применить к подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении СИЗО на срок 60 суток без определения возможности внесения залога", - цитирует "112 Украина" судью.

Уточняется, что постановление действительно включительно до 8 марта этого года. Оно может быть обжаловано в течение 5 суток.

Напомним, что Ноздровская пропала 29 декабря, а 1 января ее тело с колото-резаными ранами обнаружили в одном из водоемов в Киевской области. В последние годы юрист добивалась наказания для племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского, который, будучи в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил ее сестру в 2015 году.