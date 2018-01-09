Умер Александр Ведерников - оперный певец и экс-солист Большого театра

9 Янв. 2018 2018-01-09T22:19:27+03:00

Певец Александр Ведерников во время выступления в доме-музее Ф. Шаляпина в 1994 году. Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС

Стало известно о том, что в возрасте 90 лет умер Александр Ведерников [видео]

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На 91-году жизни умер Александр Ведерников - советский и российский оперный певец, народный артист СССР и бывший солист Большого театра. Об этом во вторник, 9 января. рассказала пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"О кончине Александра Филипповича Ведерникова сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников", - цитирует ее ТАСС.

Уточняется, что время и место прощания с оперным певцом будет сообщено дополнительно.

Александр Ведерников Ария короля Филиппа из оперы "Дон Карлос".Из фильма-концерта "Поет Александр Ведерников". 1971 г. Музыка - Дж. Верди.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в Кировской области. В 1955 году он окончил Московскую консерваторию и стал солистом нынешнего Мариинского театра, а в 1958 году ушел в Большой театр. Именно там он позже работал консультантом по вокалу.

За время своей карьеры Ведерников стажировался в театре La Scala, а также много гастролировал за границей. Он выпустил более 30 дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий.