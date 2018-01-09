2018-01-09T23:17:22+03:00
Москва

В Москве новый участок салатовой ветки метро откроется через два-три месяца

Власти столицы намерены продлевать линию в будущем до поселка Северный
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Москве идет строительство новых станций метро на салатовой веткеВ Москве идет строительство новых станций метро на салатовой веткеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро запланировано на весну 2018 года. Как сообщил во вторник журналистам мэр столицы Сергей Собянин, поезда начнут ходить от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" через два – три месяца.

"Сегодня проехали по трем станциям - это технический пуск. Основные работы закончены от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Надеюсь, что в течение двух-трех месяцев здесь уже пойдут пассажирские поезда", - сказал градоначальник.

Собянин также рассказал, что в планах у мэрии продлевать салатовую линию метрополитена, сначала до "Дмитровской" и "Лианозово" , а затем в поселок Северный. Мэр отметил, что новая линия охватит шесть районов Москвы, и улучшит транспортный вопрос для 500 тысяч горожан, передает ТАСС.

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской ветки началось в 2011 году. Протяженность линии составляет порядка 12 километров.

Еще больше материалов по теме: «Столичное метро»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 и 2019 годах
Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ
В Пенсионном фонде объяснили, кому отказывают в назначении страховой пенсии
Мощное землетрясение произошло в Карибском море
Погода в Москве на 10 января 2018 года: ожидается до 2 градусов мороза
Небензя призвал США взять на себя ответственность за восстановление Ракки
Американский генерал сравнил возможную войну в Корее с «Игрой престолов»
Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с главой КНДР
SpaceX отрицает потерю спутника из-за нештатной работы Falcon 9
Минобороны определило, откуда взлетели дроны, атаковавшие базы РФ в Сирии
Посольство РФ осудило попытки Вашингтона оказать давление на Москву перед выборами
США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Трамп уверен, что победит Опру Уинфри на выборах в 2020 году
Пожар в московском «Физтехпарке» ликвидирован
Ростуризм предупредил о лавиноопасной ситуации в Швейцарии
Белый дом подтвердил участие Трампа в Давосском форуме
Имя Бориса Немцова будет присвоено площади перед посольством РФ в Вашингтоне
Назван самый богатый человек в мире
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты
Госдепартамент: США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Потерянный при запуске спутник США стоил миллиарды долларов
Катрин Денев выступила в защиту права мужчин соблазнять женщин
Эквадор готов выселить Ассанжа из своего посольства в Лондоне
Умер Александр Ведерников - оперный певец и экс-солист Большого театра
Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестован
МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за нарушений в Идлибе
В Лас-Вегасе найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова