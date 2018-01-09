В Москве новый участок салатовой ветки метро откроется через два-три месяца

9 Янв. 2018 2018-01-09T23:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метро запланировано на весну 2018 года. Как сообщил во вторник журналистам мэр столицы Сергей Собянин, поезда начнут ходить от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" через два – три месяца.

"Сегодня проехали по трем станциям - это технический пуск. Основные работы закончены от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Надеюсь, что в течение двух-трех месяцев здесь уже пойдут пассажирские поезда", - сказал градоначальник.

Собянин также рассказал, что в планах у мэрии продлевать салатовую линию метрополитена, сначала до "Дмитровской" и "Лианозово" , а затем в поселок Северный. Мэр отметил, что новая линия охватит шесть районов Москвы, и улучшит транспортный вопрос для 500 тысяч горожан, передает ТАСС.

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской ветки началось в 2011 году. Протяженность линии составляет порядка 12 километров.