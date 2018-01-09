Потерянный при запуске спутник США стоил миллиарды долларов

9 Янв. 2018 2018-01-09T23:52:13+03:00

Компания-изготовитель потерянного при запуске в США спутника отказывается от комментариев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Секретный спутник США под кодовым названием Zuma, который был потерян при запуске 7 января, стоил несколько миллиардов долларов. Конгрессу США сообщили, что аппарат не вышел на заданную околоземную орбиту.

Как пишет газета The Wall Street Journal, спутник был изготовлен для правительства компанией Northrop Grumman. Причем его назначение держалось в секрете. По предварительной врсии, аппарат не вышел на орбиту, потому что не отделился в нужное время от ракеты. Запуск проводила компания SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Издание отмечает, что в Northrop Grumman отказались подтвердить, что имеют отношение к созданию Zuma.

"Мы не можем комментировать засекреченные задачи", - отметили в компании

Напомним, 8 января в четыре утра по московскому времени с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma. Позже появилась информация о том, что аппарат не вышел на заданную орбиту и связь с ним утеряна.