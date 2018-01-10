Госдепартамент: США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном

10 Янв. 2018 2018-01-10T00:10:29+03:00

Сеул заверил Вашингтон, что участие в Олимпиаде-2018 спортсменов из Северной Кореи не нарушит санкций против Пхеньяна

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США приветствуют переговоры, которые проходят между делегациями КНДР и Южной Кореи по вопросу участия северокорейских спортсменов в Зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане. Такое заявление распространила пресс-служба Госдепартамента.

В нем также говорится, что Вашингтон продолжает поддерживать близкие контакты с официальным Сеулом, где пообещали, что участие Северной Кореи в соревнованиях не будет нарушать санкции, введенные Советом Безопасности ООН против КНДР за ее незаконные ядерную и ракетную программы.

В Госдепартаменте отметили, что США направят на Олимпийские игры "президентскую делегацию высокого уровня ". А решение Пхеньяна направить свою сборную на Олимпиаду в ведомстве назвали позитивным развитием событий, передает ТАСС.

Напомним, Зимняя Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля. Утром 9 января КНДР и Республика Корея начали консультации на министерском уровне по условиям, на которых северокорейские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде.