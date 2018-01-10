2018-01-10T02:03:07+03:00
Политика

Белый дом подтвердил участие Трампа в Давосском форуме

Пока неизвестно, в какой из дней глава США прибудет в Давос
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп действительно примет участие в 48-м экономическом форуме в швейцарском Давосе, который откроется 23 января. Эту информацию журналистам подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Сейчас мы прорабатываем детали по поводу того, когда президент будет там", - сказала она.

Форум продлится до 26 января, и Трамп прибудет в Давос в один из дней. По словам Сандерс, глава США намерен на этом мероприятии продвигать свою политику, "направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий, американских рабочих", передает ТАСС.

До Трампа единственным президентом США, принявшим участие в этом форуме, был Билл Клинтон в 2000 году.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не планирует в этом году посещать давосский форум. Российскую правительственную делегацию возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.

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