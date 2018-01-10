Ростуризм предупредил о лавиноопасной ситуации в Швейцарии

10 Янв. 2018 2018-01-10T07:46:42+03:00

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В Швейцарии в двух кантонах - Вале и Тичино объявлен "оранжевый" уровень опасности виз-за сильного снегопада, порывистого ветра и вероятности схода лавин. Об этом сообщил Ситуационно-кризисный центр МИД России.

В этой связи Ростуризм распространил обращение, в котором просил туроператоров предупреждать своих клиентов, направляющихся в Швейцарию, о существующей опасности.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на горнолыжные курорты Швейцарии, предупреждать своих клиентов о погодных условиях», - говорится в обращении на сайте ведомства.

Россиянам, отдыхающим в Швейцарии, агентство рекомендовало учитывать метеопрогнозы и погодные условия, а также соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.

Ранее сообщалось, что в деревне Церматт в швейцарских Альпах из-за снегопада застряли около 13 тысяч туристов. Власти эвакуировали их на вертолетах.