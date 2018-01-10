Пожар в московском «Физтехпарке» ликвидирован

10 Янв. 2018 2018-01-10T02:49:00+03:00

Из здания спасли двух человек, еще шесть были эвакуированы

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В Москве ликвидировали пожар в "Физтехпарке" на Долгопрудненском шоссе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по столице.

Возгорание началось на втором этаже в здании "Физтехпарка" на площади 50 квадратных метров. Сильный дым поднимался на третий этаж, откуда были эвакуированы люди. Пожарным к 01:21 мск удалось локализовать огонь, а к 01:40 полностью его потушить.В итоге площадь пожара составила около двухсот квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 2 и выведены 6 человек. К сожалению, 1 человек обратился к медикам",- сказали в МЧС.

Госпитализированный человек находится в тяжелом состоянии, передает Интерфакс.

"Физтехпарк" - это технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы, чтобы наладить связь компаний со студентами и выпускниками технических вузов