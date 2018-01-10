2018-01-10T02:49:00+03:00
Происшествия

Пожар в московском «Физтехпарке» ликвидирован

Из здания спасли двух человек, еще шесть были эвакуированы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Пожарные ликвидировали огонь в "Физтехпарке"Пожарные ликвидировали огонь в "Физтехпарке"Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Москве ликвидировали пожар в "Физтехпарке" на Долгопрудненском шоссе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по столице.

Возгорание началось на втором этаже в здании "Физтехпарка" на площади 50 квадратных метров. Сильный дым поднимался на третий этаж, откуда были эвакуированы люди. Пожарным к 01:21 мск удалось локализовать огонь, а к 01:40 полностью его потушить.В итоге площадь пожара составила около двухсот квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 2 и выведены 6 человек. К сожалению, 1 человек обратился к медикам",- сказали в МЧС.

Госпитализированный человек находится в тяжелом состоянии, передает Интерфакс.

"Физтехпарк" - это технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы, чтобы наладить связь компаний со студентами и выпускниками технических вузов

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2018 и 2019 годах
Минстрой планирует обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ
В Пенсионном фонде объяснили, кому отказывают в назначении страховой пенсии
Мощное землетрясение произошло в Карибском море
Погода в Москве на 10 января 2018 года: ожидается до 2 градусов мороза
Небензя призвал США взять на себя ответственность за восстановление Ракки
Американский генерал сравнил возможную войну в Корее с «Игрой престолов»
Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с главой КНДР
SpaceX отрицает потерю спутника из-за нештатной работы Falcon 9
Минобороны определило, откуда взлетели дроны, атаковавшие базы РФ в Сирии
Посольство РФ осудило попытки Вашингтона оказать давление на Москву перед выборами
США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Трамп уверен, что победит Опру Уинфри на выборах в 2020 году
Ростуризм предупредил о лавиноопасной ситуации в Швейцарии
Белый дом подтвердил участие Трампа в Давосском форуме
Имя Бориса Немцова будет присвоено площади перед посольством РФ в Вашингтоне
Назван самый богатый человек в мире
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож купил гражданство Мальты
Госдепартамент: США приветствуют переговоры между Сеулом и Пхеньяном
Потерянный при запуске спутник США стоил миллиарды долларов
В Москве новый участок салатовой ветки метро откроется через два-три месяца
Катрин Денев выступила в защиту права мужчин соблазнять женщин
Эквадор готов выселить Ассанжа из своего посольства в Лондоне
Умер Александр Ведерников - оперный певец и экс-солист Большого театра
Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской арестован
МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за нарушений в Идлибе
В Лас-Вегасе найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова